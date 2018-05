POL-KA: Weitergeleitete Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Wesel: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 12-Jährigen

Karlsruhe (ots) - Die Polizei sucht seit dem 09.04.2018 nach dem 12-jährigen Marvin Jamal Huwald aus Neukirchen-Vluyn. Der 12-Jährige lebt in einer Wohngruppe und ist am 09. April dort nicht hin zurück gekehrt. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Karlsruhe aufhalten könnte.

Beschreibung des Minderjährigen:

Circa 160 cm groß, schmächtige Statur, kurze, dunkelblonde Haare, braune Augen. Zuletzt trug er eine weiß-graue Jogginghose mit passendem Oberteil.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zum Auffinden des Schülers führten, suchen wir nun mit einem Foto nach ihm und fragen:

Wer hat Kontakt zu dem 12-Jährigen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise an die Polizei in Neukirchen Vluyn (Tel.: 02845 / 3092-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto des 12-Jährigen ist in der Originalpressemitteilung der Kreispolizeibehörde Wesel hinterlegt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3933385

