POL-KA: (PF) Pforzheim-Eutingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Am Mittwochmorgen um 08.15 Uhr fuhr in Hauptstraße in Eutingen eine 47-jährige Fahrerin eines VW Fox vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und kollidierte dabei mit einem Pkw Smart. Der unbekannte Fahrzeugführer des braunen Smarts fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Am VW Fox entstand ein Schaden von rund 500 EUR. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Tel. 07231 1864100, in Verbindung zu setzen.

