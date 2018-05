POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker- Lienzingen- Brand durch Bedienfehler im Sicherungskasten

Mühlacker (ots) - Probleme mit Sicherungen hatten Bewohner eines Hauses in der Dr.-Otto-Schneider-Straße am Mittwoch. Die Feuerwehr musste gegen 16.45 Uhr ausrücken, weil eine Sicherung rausgesprungen war und die eine Bewohnerin in der Folge den falschen Sicherungsschalter bediente. So wurde unbeabsichtigt ein Herd im Untergeschoss in Betrieb gesetzt, dessen Schaltknöpfe eingeschaltet waren. Darauf liegende Gegenstände sind dadurch in Brand geraten. Die Feuerwehr Mühlacker hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

