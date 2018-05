POL-KA: (Enzkreis)Illingen - Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Illingen (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bäckerei der Luigstraße in Illingen bittet das Polizeirevier Mühlacker um Hinweise aus der Bevölkerung. Dort hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 05.35 Uhr, die Schiebetür des Eingangs auf und suchten in den Räumen nach Bargeld. Allerdings machten die Täter nur wenige Euro Trinkgeld als Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 entgegen.

