POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Mehrere Pkws beschädigt

Oberhausen-Rheinhausen (ots) - Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, in der Adlerstraße in Oberhausen offenbar mit einem spitzen Gegenstand einen vor einem Wohnanwesen geparkten Ford Galaxy und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Umfeld der Adlerstraße zu weiteren Beschädigungen von Pkws mit gleicher Vorgehensweise. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

