POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Montag in ein Gebäude in der Heilbronner Gymnasiumstraße ein. Die Täter zerstörten im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und 15.30 Uhr am Montagnachmittag eine Fensterscheibe am Nachbargebäude eines Gymnasiums und gelangten darüber ins Innere. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch verursachten die Täter Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Gymnasiumstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Renault beschädigt und davongefahren

Ein Renault Clio wurde in der Nacht auf Montag in Heilbronn von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Besitzerin stellte den Wagen gegen 22 Uhr am Sonntagabend in der Steinstraße ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 7.45 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie Beschädigungen in Höhe von etwa 1.000 Euro an dem Renault. Diese waren vermutlich durch den Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeugs verursacht worden. Anstatt den Schaden bei der Besitzerin oder der Polizei zu melden, machte sich die für den Unfall verantwortliche Person einfach aus dem Staub. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 entgegen.

Neckarsulm: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Wer hat in der Nacht auf Montag in Neckarsulm einen geparkten Audi A6 zerkratzt? Diese Frage stellt sich nicht nur der Besitzer des Wagens, sondern auch die Polizei. Der Audi wurde gegen 21 Uhr am Sonntagabend in der Kolpingstraße abgestellt. Gegen 3.30 Uhr am fMontagmorgen, entdeckte der Besitzer, dass eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand, sämtliche Karosserieteile zerkratzt hatte. Dabei entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro an dem Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

KORREKTUR ZUR PRESSEMELDUNG VOM 02.08.2021 ++ KIND NUR LEICHT VERLETZT

Zaberfeld: Kind bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Montagnachmittag einen 11-Jährigen nach einem Verkehrsunfall in Zaberfeld in ein Krankenhaus. Der Junge war gegen 14 Uhr aus einem an der Leonbronner Straße haltenden Bus gestiegen und hinter dem Fahrzeug über die Straße gelaufen. Die Fahrerin eines Skodas, die zeitgleich auf der anderen Fahrbahnseite in Richtung des Ortsausgangs fuhr, bemerkte das Kind wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Jungen. Der 11-Jährige wurde leicht verletzt.

