Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Neudenau: Verkehrsunfall, Motorradfahrer schwer verletzt Am Sonntag befuhr gegen 16.30 Uhr ein Motorradfahrer die Landesstraße zwischen Untergrießheim und Allfeld. In Höhe Bachmühle überholte er ein vor ihm fahrendes Kraftrad. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Zweirad gegen die Leitplanke. Das unbesetzte Motorrad schleuderte in der Folge gegen einen entgegenkommenden Pkw VW. Der 45-jährige Kraftradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

