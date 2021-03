Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2021 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Illegal Müll entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten vergangene Woche illegal Bauschutt in Gundelsheim. Die Täter fuhren scheinbar mit einem Fahrzeug zum Gewann "Bachenauer Landacht" welches nördliche an die Kreisstraße zwischen Gundelsheim und Bachenau angrenzt. Dort luden sie anschließend mehrere Dachbalken ab. Danach fuhren sie unerkannt davon. Ob es einen Zusammenhang mit der am Wochenende in diesem Bereich verlorenen Ladung gibt, wird derzeit geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Bauschutt machen oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041, in Verbindung zu setzen.

Gundelsheim: Bauschutt verloren - Zeugen gesucht

Unbekannte verloren vergangenes Wochenende Bauschutt auf der Kreisstraße zwischen Gundelsheim und Bachenau. Hierbei handelte es sich um Bruchstücke von Pressspan- und Gipsplatten. Zudem wurden auf der Fahrbahn auch Fliesen- und Tapetenreste aufgefunden. Diese waren quer über die Straße verteilt und wurden am Samstag gegen 1.30 Uhr entdeckt. Die Spur des Bauschutts zog sich vom Panoramaweg über die Kreisstraße nach Bachenau. Ob der Verursacher den Bauschutt verloren hat oder absichtlich auf der Fahrbahn verteilte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Derzeit wird ebenfalls ein Zusammenhang mit der illegalen Müllablagerung im Gewann "Bachenauer Landacht" geprüft. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041, zu melden.

