Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heilbronn (ots)

Oberbalbach: Scheune in Brand

Derzeit ist unklar, warum am Montagmittag in einer Werktstatt in der Balbachtalstraße in Oberbalbach ein Feuer ausbrach. Der Besitzer der Werkstatt war bis kurz nach zwölf Uhr in der Werkstatt zugange und ging dann zum Mittagessen ins angebaute Wohnhaus. Etwa zwanzig Minuten später bemerkte der Geschädigte offenes Feuer in seiner Werkstatt im Bereich seines Schweißtisches. Gemeinsam mit seiner Frau gelang es dem Mann noch einen Schlepper und einen Pkw aus einer angrenzenden Scheune in Sicherheit zu bringen. Ein Betreten der Werkstatt war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich. Verschiedene umliegende Feuerwehren waren mit 90 Einsatzkräften und einer Vielzahl von Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit einem Krankenwagen und einem Organisationsfahrzeug an der Brandstelle. Mehrere hochwertige Werkzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Der Sachschaden liegt bei circa 150.000 Euro. Die Ursache des Brandes soll durch einen Sachverständigen geklärt werden.

Werbach: Fischwilderei am Biotop

In einem Biotop zwischen Werbach und Niklashausen, im Gewann Schulackerwiesen, haben Fischwilderer zugeschlagen. Am Freitag wurde dort ein sogenanntes Stellnetz erkannt indem sich bereits fünf Karpfen verfangen hatten. Wer Hinweise zu dem unbekannten Fischfallensteller geben kann, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell