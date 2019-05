POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Einbruch auf dem Campingplatz

Auf einem Campingplatz im Willinger Tal in Bad Mergentheim brachen in dem Zeitraum von Mittwoch, 12.30 Uhr, bis Donnerstag, 9.45 Uhr, Unbekannte in eine Campinghütte ein und richteten dort ein erhebliches Chaos an. Sie verteilten eine Dose Bunt-Lack auf dem Boden und auf den Möbeln. Anschließend schütteten sie eine große Menge Wasser in die Hütte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Tauberbischofsheim: Möbel von Terrasse entwendet

Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, von einer Terrasse einer Gaststätte in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim einen Tisch und vier Stühle. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

