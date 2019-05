Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Temperaturschreiber als Objekt der Begierde

Fachmännisch haben unbekannte Personen in der Nacht zum Samstag Geräte aus zwei LKWs im Neuensteiner Gewerbegebiet ausgebaut. Die Sattelauflieger standen im Zeitraum von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 10 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße. Bei beiden Fahrzeugen fehlte am Samstag der Temperaturschreiber. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941/930-0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Es ging auch um die Wurst

Nach einem Feinschmecker sucht die Polizei in Öhringen. In der Nacht auf Samstag hatte sich die unbekannte Person Zugang zu zwei Marktständen auf dem Marktplatz in Öhringen verschafft. Im Inneren entwendete sie große Mengen an unterschiedlichen Lebensmitteln, unter anderem Oliven, Würste und Gebäck. Zeugen, die den unbekannten Dieb gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941/930-0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

