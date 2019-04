Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Mosbach: 40 Jahre im Polizeidienst

Zu einem besonderen Dienstjubiläum gratulierte Polizeipräsident Hans Becker am 4. April Polizeikommissar Jürgen Braach vom Mosbacher Polizeirevier. Auf den Tag genau 40 Jahre zuvor begann der 57-Jährige seine berufliche Laufbahn bei der damaligen Grenzschutzausbildungsabteilung Süd in Coburg. Sieben Jahre später wechselte der Jubilar zur Landespolizei und versah von 1986 bis 1989 seinen Dienst beim Polizeirevier Schwetzingen der damaligen Polizeidirektion Heidelberg. Danach wurde der Limbacher heimatnah zur Polizeidirektion Mosbach versetzt, wo er über 20 Jahre im Streifendienst tätig war. Anschließend folgte zunächst eine fünfjährige Verwendung im Ermittlungsdienst beim Polizeiposten Aglasterhausen, bevor Jürgen Braach Ende 2015 zu seinem heutigen Dienstzweig, dem Bezirksdienst Mosbach wechselte. Im September 2016 folgte mit der Ernennung zum Polizeikommissar der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Der 57-Jährige gilt innerhalb der Polizei als Experte in Erste-Hilfe und der Ausbildung von Sanitätern. Als speziell ausgebildeter Jugendsachbearbeiter kümmert er sich um polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen. Auch in seiner Freizeit hat der als besonnen und ausgeglichen geltende Beamte mit jungen Menschen zu tun. Seit Jahren engagiert er sich als Jugendleiter beim FC Limbach. Darüber hinaus ist er Mitglied des Gemeinde- und Ortschaftsrats seiner Heimatgemeinde. Polizeipräsident Hans Becker lobte in einer Feierstunde das private und berufliche Engagement von Jürgen Braach und dankte ihm zugleich für 40 Dienstjahre bei der Polizei.

Bildunterschrift: Das Bild zeigt den Jubilar (3. v.l) zusammen Poilizeipräsident Hans Becker (2. v.l.) und Personalrat Jürgen Spiesberger (links) und Kollegen des Polizeireviers Mosbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell