Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2019 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Brände, ein Verletzter

Zwei Brände innerhalb einer Dreiviertelstunde wurden am Dienstag in Heilbronn gemeldet. Gegen 17.30 Uhr kokelte Essen in einem Topf, der auf einem Herd in der Neckarsulmer Straße stand. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr geborgen und musste wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt werden. Gegen 18.10 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Es stellte sich heraus, dass in einer Asylbewerberunterkunft in der Frankfurter straße eine Bewohnerin in der Küche Speisen zubereitete und es dabei zu einer Stichflamme in einem Topf kam. Die Frau konnte das Feuer selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Trotzdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, weil die Küchenzeile stark beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

