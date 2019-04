POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld/Schozachtal/Talheim: Tiersterben in der Schozach - Warnung

Wegen eines umfachreichen Tiersterbens in der Schozach aufgrund einer Gewässerverunreinigung bei Ilsfeld kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz in diesem Bereich. Die Meldung ging bereits am Morgen, gegen 9 Uhr ein, sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Spezialisten des Polizeipräsidiums vom Arebitsbereich Umwelt aus. Inzwischen ist klar, dass zwischen der Einmündung des Gruppenbachs in die Schozach bis zum Tauchsteinsee bei Talheim offensichtlich alle Lebewesen, einschließlich der Wasservögel, verendet sind. Was der Auslöser der Katastrophe ist und wer Verantwortlicher sein könnte, ist unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen, die Polizei rechnet am heutigen Donnerstag allerdings nicht mehr mit sicheren Ergebnissen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind mit einer Stärke von über 80 Frau und Mann vor Ort. Es wird versucht zu verhindern, dass sich das Tiersterben weiter ausbreitet. Nach den ersten Erkenntnissen bestand für das Trinkwasser bislang keine Gefahr. Dies wird allerdings weiter beobachtet. Falls sich eine Gefahr für die Bevölkerung ergeben sollte, wird eine entsprechende Warnung veröffentlicht. Allerdings sollte dringend beachtet werden, dass unterhalb von Ilsfeld kein Wasser aus der Schozach entnommen wird und dass keine Kinder am Bach spielen sollten. Auch Hunde sollten nicht aus dem Bach trinken, da schon mehrere tote Wasservögel gefunden wurden und es eine Meldung gibt, dass auch ein Reh verendet sein soll.

