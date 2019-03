POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen: Falscher Lottospieler ein Dieb?

Einen Lottoschein wollte ein Mann am Donnerstagvormittag in einem Geschäft in Eppingen auf einen Gewinn überprüfen lassen. Bei dieser Prüfung wurde allerdings festgestellt, dass der Schein gesperrt war. Kurz darauf wurde von einer anderen Lottostelle derselbe Fall gemeldet und außerdem wurde bekannt, dass er schon am Morgen die Überprüfung in einem Schreibwarengeschäft versuchte. Die alarmierte Polizei traf den Mann in Eppingen an und kontrollierte ihn. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen als gewalttätig geltenden, vielfach vorbestraften 48-Jährigen handelt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Lottoschein in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto in Leingarten-Großgartach gestohlen wurde. Dort wurden in derselben Nacht noch aus fünf weiteren PKW Gegenstände gestohlen. Nun wird überprüft, ob der Türke für diese Serie und auch weitere Diebstähle aus PKW in Frage kommt.

Heilbronn: Pedelec-Fahrerin verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Heilbronn. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf der Sontheimer Straße und stieß mit dem PKW einer in die Sontheimer Straße einbiegenden 27-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall fiel sie zu Boden und zog sich dabei die Verletzung zu.

Obersulm: Brand im Schulneubau

Ein Brand in Obersulm-Affaltrach wurde am Donnerstagabend gemeldet. Wie sich herausstellte, begann vermutlich im Rahmen von Dachschweißarbeiten die Isolierung des aufgesetzten Neubaus am Paul-Diestelbarth-Gymnasium zu brennen. Die Flammen griffen auf die Isolierung des Altbaus über. Die schnell am Brandort eintreffende Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes, so dass der Sachschaden auf knapp 30.000 Euro begrenzt werden konnte.

Brackenheim: Hoher Sachschaden bei Unfall

Über 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in Brackenheim am Donnerstagmorgen. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der Heilbronner Straße und wollte an der Georg-Kohl-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Audi eines heranfahrenden 47-Jährigen, so dass es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Verletzt wurde niemand.

Brackenheim: Nach Unfall geflüchtet

Weil beim Rückwärtsfahren andauernd der Einparksensor piepte, obwohl gar kein Hindernis sichtbar war, fuhr eine 40-Jährige am Donnerstag mit ihrem PKW in eine Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass am Heck des BMW ein Unfallschaden war. Offensichtlich fuhr ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen den im Knipfelesweg, Ecke Wendelstraße, geparkten Wagen. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen möchten dem Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, mitgeteilt werden.

Unterland: Falsche Enkel und falsche Polizeibeamte - Betrüger erfolgreich

Eine regelrechte Schwemme an Betrugsanzeigen wegen Anrufen von falschen Polizeibeamten und angeblichen Verwandten ging in den vergangenen Tagen bei den Unterländer Polizeidienststellen ein. Leider waren die Betrüger in einem Fall erfolgreich. Eine Seniorin ließ sich von einem Polizeibeamten namens Bach überreden, 40.000 Euro vor die Haustüre zu legen, die dann von einer unbekannten Person abgeholt wurden. Als sie noch einmal 28.000 Euro von ihrer Bank holen wollte, wurde der dortige Angestellte stutzig. Dank seiner Geistesgegenwart blieb die Frau wenigstens im Besitz dieses Geldes. Trotz ständiger Warnungen der Polizei kommt es immer wieder zu solchen Geldübergaben. Das Heilbronner Polizeipräsidium macht noch einmal deutlich, dass niemals ein Polizeibeamter bei Bürgern zuhause anrufen würde um Geld oder Wertsachen zu verlangen.

