POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Neunkirchen: Handtasche gestohlen

Eine im Auto zurückgelassene Handtasche erregte am Samstag in Neunkirchen die Aufmerksamkeit eines Diebes. Der betroffene Daihatsu war von 15 Uhr bis 16 Uhr in der Schwanheimer Straße auf einem Waldparkplatz abgestellt. In dieser Zeit schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete die Tasche, in der sich Bargeld, persönliche Gegenstände und mehrere Schlüssel befanden. Die Tasche wurde zwar mittlerweile wieder aufgefunden, das Geld sowie ein Ausweis fehlen aber immernoch. Zeugen, denen auf dem Waldparkplatz verdächtige Personen aufgefallen sind, sollten sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 mit dem Polizeiposten Aglasterhausen in Verbindung zu setzen.

