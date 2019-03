Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Gegen PKW gefahren und abgehauen

Einfach abgehauen ist ein unbekannter Autofahrer am Dienstag nachdem er in Buchen einen Unfall verursacht hatte. Der Besitzer eines blauen Opel Mokka stellte diesen gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Karl-Tschamber-Straße ab. Als er gegen 12.30 Uhr an seinen PKW zurückkam, war er beschädigt. Offenbar ist jemand während seiner Abwesenheit gegen das Auto gefahren und dann geflüchtet ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040.

Buchen: Betrunken Unfall verursacht

Ein Mann habe gerade einen Poller in einem Kreisel in Buchen umgefahren und wäre danach einfach abgehauen, meldete ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch gegen 17.15 Uhr der Polizei. Sogar nachdem der Zeuge den Unfallverursacher auf den Unfall angesprochen habe, sei er einfach weiter gefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung in seinem PKW auf einem Supermarktparkplatz Am Ring antreffen. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss und die Lichter des PKW waren an. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen wahrnehmen, der behauptete gerade bei dem Supermarkt Bier gekauft und dieses kurz vor dem Eintreffen der Polizisten konsumiert zu haben. Auf den von ihm im Kreisverkehr verursachten Unfall angesprochen, meinte er lediglich, er hätte ihn bemerkt. Ein von dem 46-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann musste die Ordnungshüter daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell