Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2019, Stand 11.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Bad Wimpfen: Einbruch in Gaststätte Unbekannte drangen am Samstag zwischen 06.00 und 09.00 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Durch Aufhebeln der Haustür und einer Seiteneingangstür gelangten die Täter in den Gastraum des Bistros. Gezielt wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der Tatausführung gestört. Der Schaden an den Automaten sowie die Höhe des entwendeten Bargelds ist bislang nicht bekannt. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 93710 entgegen.

Bad Rappenau-Obergimpern: Wohnungseinbruch Noch unklar sind die Hintergründe eines Einbruchs in eine Wohnung am Samstag in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 17.00 Uhr in der Straße Am Wall. Unbekannte schlugen die Scheibe einer verglasten Eingangstür der Untergeschosswohnung eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Schaden beträgt etwa 100 Eu-ro. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 60950 entgegen.

Hohenlohekreis Bretzfeld-Schwabbach: Wohnungseinbruch Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Terras-sentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Unbekannte hebelte mit einem nicht bekannten Gegenstand die Terrassentür auf und entwendete einen Fernseher, eine Spielekonsole sowie mehrere DVDs. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Öhringen unter Telefon 07941 9300 entgegen.

Neckar-Odenwald-Kreis Haßmersheim: Arbeitsunfall Eine Fehlbedienung war nach eigenen Angaben eines 24-Jährigen die Ursache eines Arbeitsunfalls am Samstag um 11.20 Uhr in einer Firma zur Lackherstellung. Der Arbeiter wurde teilweise mit einer Flüssigkeit übergossen, wobei er schwere Verletzungen erlitt. Der 24-Jährige wurde durch das DRK in eine Spezialklinik verbracht. Die Feuerwehr war mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz um zu verhindern, dass Bindemittel ins Erdreich gelangt.

Mudau: Waldarbeiterhütte beschädigt Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 19.25 Uhr an der Waldarbeiterhütte in einem Waldstück zwischen Mudau und Oberscheidental zu schaffen. Die Täter hebelten beide Türen der Hütte gewaltsam auf, wodurch die Schlösser stark be-schädigt wurden. Entwendet wurde nichts. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim-Markelsheim: Zeugen gesucht Vermutlich beim Befahren einer Baustelle beschädigte der Fahrer eines Taxis am Samstag gegen 05.15 Uhr das neu angelegte Bankett im Bereich der Straße Oberer Wasen. Der Taxifahrer, der kurze Zeit später ermittelt werden konnte, war eigenen Angaben zufolge mit einem Fahrauftrag von Markelsheim nach Königshofen unterwegs. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Taxi-Fahrgäste werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung Schulzentrum Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Eingangstür der Christophorus Förderschule beim Schulzentrum am Wört. Die Täter schlugen vermutlich mit am Tatort vorgefundenen Holzstücken auf die die Glaseingangstür und ein Oberlicht ein. An der Glastür entstanden mehrere Risse, das Oberlicht wurde komplett zerstört. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341 810 entgegen.

