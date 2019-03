Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: Von der Straße abgekommen

Ein 39-jähriger Paketzusteller befuhr am Donnerstag, um circa 11 Uhr mit seinem Dienstfahrzeug die K2319 von Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Marlach. Kurz vor der Abzweigung auf die Jagstalstraße setzte der 39-Jährige zum Überholen eines Treckers an. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Paketzusteller hierbei links von der Fahrbahn ab und beschädigte das Bankett und einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Künzelsau: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer schlug vermutlich beim Ein- oder Aussteigen seine Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des neben ihm geparkten Pkw. Der Vorfall muss sich am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Dieselstraße in Künzelsau zugetragen haben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07940 9400 vom Polizeirevier Künzelsau entgegengenommen.

Pfedelbach: Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag, um circa 10.30 Uhr in einer Wohnung in der Richard-Strauss-Straße in Pfedelbach. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, nachdem sie Rauchgeruch und einen akustischen Signalton eines Feuermelders aus der benachbarten Wohnung wahrnehmen konnte. Die Wohnung musste durch die Feuerwehr notgeöffnet werden. Dort konnten die Einsatzkräfte eine eingeschaltete Herdplatte feststellen. In der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt niemand. Sachschaden entstand keiner

