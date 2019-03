POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neuenstein: Lkw im Graben

Ein Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger verunfallte am Donnerstag, um circa 11.55 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Kupferzell und Neuenstein. Der Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen und kam aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte der Lkw samt Auflieger zur Seite. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten war die rechte Spur bis zum späten Nachmittag gesperrt.

