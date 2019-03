Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2019 mit einem Bericht über die Einsatzlage während des Sturmtiefs "Eberhard"

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sturmtief Eberhard fegt durch den Präsidiumsbereich

120 Einsatzlagen wurden der Polizei am Sonntagmittag gemeldet. Zwischen 12 Uhr und Mitternacht fegte das Sturmtief Eberhard gehörig durch den gesamten Präsidiumsbereich. Acht Einsätzen auf den Bundesautobahnen folgten 56 im Stadt- und Landkreis Heilbronn, 16 Einsätze im Hohenlohekreis, 23 Einsätze im Neckar-Odenwald-Kreis und 17 Einsätze im Main-Tauber-Kreis. Überwiegend handelte es sich hierbei um umgestürzte Bäume die auf Fahrbahnen lagen, herumfliegende Gegenstände und Verkehrszeichen. Im Ortsteil Hofstetten von Lauda-Königshofen wurde ein gesamtes Scheunendach abgedeckt und hierbei die Stromleitung heruntergerissen. In Pfedelbach im Hohenlohekreis wurde ebenfalls ein Dach abgedeckt. Auf dem Judenfriedhof in Schöntal-Berlichingen brannte am Sonntagabend ein Baum, der hatte sich vermutlich durch den Funkenflug aus einer nahegelegenen Feuerstelle entzündet. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, zwischen Gundelsheim und Obergriesheim. Die Fahrerin eines roten Fiats fuhr in Richtung Gundelsheim. Zunächst überholte ein Audi auf der langen Geraden nach dem Ortsausgang Obergriesheim den Fiat. Die Fahrerin eines Mercedes wollte dies im Anschluss hinter dem Audi fahrend ebenfalls tun. Als sich beide Fahrzeuge nebeneinander befanden wurde der Mercedes von einer starken Windböe erfasst und nach rechts auf den Fiat gedrückt. Es kam zur Kollision der beiden Pkw wodurch der Fiat nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und eine Böschung hochgeschleudert wurde. Von dort wurde der Fiat zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Beide Insassen des Wagens verletzten sich hierbei schwer und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem unbekannten Audi Fahrer der nach seinem Überholvorgang die Fahrt fortgesetzt hat und möglicherweise den nachfolgenden Unfall nicht bemerkt hat. Dieser wird darum gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

