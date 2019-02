Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2019

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßlicher Dealer

Weil er dringend tatverdächtig ist, einer jungen Frau ohne deren Wissen eine unbekannte Substanz eingeflößt zu haben, aufgrund derer Ausfallerscheinungen bei ihr auftraten, wurde gegen einen 35-jährigen Heilbronner ermittelt. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass er in seiner Wohnung erhebliche Rauschgiftmengen lagern sollte. Deshalb ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung an und tatsächlich hatten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Heilbronn Erfolg. Sie fanden 680 Gramm Marihuana und über 200 Ecstacy-Pillen. Außerdem knapp 40 Gramm Amphetamin und 40 Gramm Haschisch sowie über 20 Gramm Kokain. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am vergangenen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl. Der polizeibekannte Mann wurde aufgrund einer vor kurzer Zeit durchgeführten Operation in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell