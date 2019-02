POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2019

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn einen 28-Jährigen ins Krankenhaus fahren. Nach den ersten Ermittlungen saß der Mann kurz nach 6 Uhr auf einem Steinquader im Wartebereich der Stadtbahnhaltestelle Willy-Brand-Platz. Nachdem die S4 mit Fahrtrichtung Öhringen angehalten hatte, der Triebwagenführer die Türverriegelung bereits aktiviert hatte und langsam anfuhr, versuchte der Mann plötzlich, doch noch eine Tür zu öffnen. Dabei kam er vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung ins Straucheln und geriet mit einem Bein zwischen den Wagen und den Bahnsteig. Er wurde zuerst einige Meter weit mitgezogen und fiel dann im Bereich einer Wagenkupplung komplett hinab. Er hing dann mit dem ganzen Körper zwischen dem Wagen und dem Bahnsteig und wurde noch eine kurze Strecke weiterhin mitgeschleift. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Der Zugführer konnte den Unfall nicht erkennen und fuhr weiter. Er konnte aber über Funk unterrichtet werden und wartete anschließend auf einem Abstellgleis beim Pfühlpark. Die S-Bahn-Strecke war bis kurz vor 8 Uhr in Richtung Öhringen gesperrt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

