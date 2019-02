Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2019

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Skier in Österreich gestohlen

Ein zunächst Unbekannter entwendete Mitte Januar 2019 in Österreich vor einer Apres-Skibar ein Paar Ski der Marke Head. Der in Forchheim (Bayern) wohnende Geschädigte erstattete noch vor Ort bei der zuständigen Polizei Anzeige. Am 31. Januar recherchierte der Forchheimer auf der Internetseite Ebay-Kleinanzeigen und konnte dort ein Angebot mit seinen eindeutig identifizierbaren Skiern entdecken. Diese wurden von einem zunächst Unbekannten für 250 Euro angeboten. Der Geschädigte schrieb den Anbieter an und zeigte Interesse am "Erwerb" der Skier. In der Folge gelang es den zuständigen Sachbearbeitern des Polizeireviers auf dieser Basis den Kontakt zu dem Verkäufer aufzunehmen. Hierbei konnten die Beamten den Namen des Tatverdächtigen ermitteln und einen Übergabeort für den "Ankauf" der gestohlenen Skier vereinbaren. Am 10. Februar wurde der Beschuldigte durch die Polizei aufgesucht. Bereits beim Öffnen der Tür stand dieser mit den Skiern in der Hand vor den Beamten. Im Rahmen seiner Vernehmung legte der 26-Jährige schließlich ein umfassendes Geständnis ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell