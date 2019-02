Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Reisenbacher Grund und Reisenbach. Eine 29-jährige kam mit einem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kam das Fahrzeug an einem Abhang zum Stehen. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Golf-Fahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der VW, an dem Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell