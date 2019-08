Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht in der Wiesenstraße

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 20.08.2019, auf Mittwoch wurde ein in der Wiesenstraße in Emmendingen geparkter VW Polo bei der Vorbeifahrt eines bislang unbekannten Fahrzeugführers gestreift und infolge der Kollision der Außenspiegel abgefahren. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

