Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Aufbruch wähend des Einkaufes!

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Stadt Rheinfelden

In den Abendstunden von Samstag auf Sonntag nutzten Einbrecher die Abwesenheit einer in der Kapfbühlstraße wohnenden Familie aus und brachen in deren Wohnhaus ein. Hierzu öffneten diese gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welchen in den betreffenden Abendstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Bereich aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel.: 07623 / 74040, zu melden.

