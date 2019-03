Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Zwei Schlägereien

Breisach - Merdingen -Am Freitag 1. März gg. 02:20 Uhr wurde der Polizei Breisach eine Schlägerei mit mindestens zehn Personen in Merdingen vor der Turn- und Festhalle gemeldet. Am Ende der Fasnetsveranstaltung zum Schmutzige Dunschdig war es zwischen zwei Gruppierungen zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagenbesatzungen inkl. Diensthundestaffel an. Drei Beschuldigte die zum Teil mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert waren konnten bislang identifiziert werden. Kaum nachdem der Sachverhalt in Merdingen erfasst war mussten um 02:57 Uhr sämtliche Polizeikräfte zu einer weiteren gemeldeten Schlägerei nach Breisach in die Kupfertorstraße verlegt werden. Auch dort waren mehrere Personen vor einer Gaststätte aneinander geraten. Ein mutmaßlicher Täter versuchte hierbei mit einer Eisenstange auf weitere Beteiligte einzuschlagen, was aber letztlich verhindert werden konnte. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann festnehmen, bei dessen Durchsuchung wurde zudem Rauschgift gefunden. Auch zu diesem Fall hat die Polizei Breisach die Ermittlungen aufgenommen. Eine Anzeigenvorlage an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird erfolgen.

