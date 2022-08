Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Montag (01.08.2022) und Sonntag (07.08.2022) wurde in der Hermann-Hesse-Straße ein geparkter Suzuki von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 72 Jahre alte Seat-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 9 Uhr an der Einmündung August-Brändle-Straße / Dr. Julius-Mayer-Straße die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Backnang: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Eine 81 Jahre alte Ford-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 11:45 Uhr die Blumenstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Weissacher Straße. Im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs übersah sie eine Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte. Der Pkw kollidierte mit sehr langsamer Geschwindigkeit leicht mit dem Kinderwagen, in dem sich ein einjähriger Junge befand. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

