Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 26 Bienenvölker gestohlen, Diebstahl aus LKW

Aalen (ots)

Satteldorf: Diebstahl aus LKW - Zeugen gesucht

Ein 30 Jahre alter LKW-Fahrer bemerkte am Donnerstagnacht, dass Unbekannte sich an seinem Auflieger zu schaffen machten. Der Mann war zum Übernachten den Rasthof in der Marco-Polo-Straße gefahren. Die Unbekannte machten sich vermutlich zwischen 0:10 Uhr und 1:00 Uhr an dem LKW zu schaffen. Sie kletterten offenbar auf die Ladefläche des LKW und durchsuchten die Ladung nach Diebesgut.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich utne rTelefon 07951 480-0 mit Hinweisen zu melden.

Michelbach an der Bilz - Rauhenbretzingen: 26 Bienenvölker entwendet

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 25.08.2021 und Samstag, dem 11.09.2021im Bereich Hummelswasen 26 Bienenvölker samt Bienenstöcke. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 0791 400-0.

