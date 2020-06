Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Küchenbrand

Plüderhausen (ots)

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Küchenbrand am Montag in einer Wohnung im Amselweg. Eine Nachbarin bemerkte am Nachmittag, dass Rauch aus der Wohnung dringt. Trotz mehrfachem Klingeln öffnete niemand, weshalb die Frau letztlich die Feuerwehr verständigte. Die Freiwillige Feuerwehr Remshalden kam mit drei Fahrzeugen und 26 Mann vor Ort. Nachdem die Wohnung geöffnet wurde, stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Küche in Brand steht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Küche wurde allerdings stark beschädigt. Aufgrund des Rauches in der gesamten Wohnung ist diese mindestens für eine Nacht unbewohnbar, die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Da sich niemand in der Wohnung befand, wurde zum Glück auch niemand verletzt.

