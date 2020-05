POL-AA: Ostalbkreis: Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden, falsche Handwerker, Sachbeschädigung, Pkw in der Rems

Polizeipräsidium Aalen

Wasseralfingen: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden.

Am Donnerstag, um 23:50 Uhr, wollte eine Streife ein in der Schlossergasse einen wartenden Pkw kontrollieren. Als der Fahrer die Streife erkannte ergriff er die Flucht. Nach kurzer Fahndung konnte er zusammen mit einer weiteren Person in der Binsengasse angetroffen werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die beiden 18 und 27 Jahre alten Männer Betäubungsmittel bei sich hatten. Die Beiden werden nun angezeigt.

Bopfingen-Oberdorf: Mysteriöse Handwerker und eine aufmerksame Bankangestellte

Im Laufe des Donnerstags führten drei bislang unbekannter Männer in der Adalbert-Stifter-Straße in Oberndorf Dacharbeiten an einem Schuppen durch. Der vor Beginn der Arbeiten mündliche angesprochene Kostenvoranschlag belief sich auf 100 Euro. Nach Fertigstellung der nicht fachmännisch durchgeführten Dacharbeiten verlangten die Männer zunächst 7.000 Euro und schließlich 4.500 Euro. Da der Auftraggeber die Arbeiter zunächst nicht bar bezahlen konnte, fuhren sie mit ihm zu einer nahegelegenen Bank. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verständigte hierauf die Polizei, woraufhin sich die Arbeiter entfernten. Die Arbeiter fuhren einen schwarzen Kombi. Sie trugen schwarze Arbeitskleidung mit orangenen Streifen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigung und unbefugte Benutzung eines Feuerlöschers

Im Zeitraum vom Mittwoch, 11:30 Uhr, bis Donnerstag, 11:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der zweiten Etage des Parkhauses der Virngrundklinik die Halterung eines Feuerlöschers. In der Folge wurde der Feuerlöscher grundlos benutzt. Hinweise zum Geschehen nimmt das Polizeirevier in Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw rollt in die Rems

Am Freitagnacht, um 00:38 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Eutighofer Straße, als ihn das dringendes Bedürfnis ereilte, sich zu erleichtern. Er stellte seinen Honda Civic auf Höhe des Musikerheims ab und stieg aus. Vermutlich staunte er nicht schlecht, als sein Fahrzeug circa 10 Meter über den steinigen Untergrund in Richtung Rems rollte und darin zu stehen kam. Zur Bergung musste vom Abschleppdienst schweres Gerät eingesetzt werden. Glücklicherweise gelangten keine Betriebsstoffe des Fahrzeugs in die Rems. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf ungefähr 300 Euro.

