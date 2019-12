Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann von Zug erfasst und getötet

Schwäbisch Hall (ots)

Ein 67 Jahre alter Fußgänger wurde am Dienstagvormittag in Hessental von einem Zug erfasst und getötet. Der Mann hatte sich gegen 10:45 Uhr am Bahnübergang im Seeweg aufgehalten und war hierbei von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Defekt an der Bahnschranke liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die routinemäßigen Ermittlungen übernommen. Der Bahnverkehr war zwischen 10:50 Uhr und 12:50 Uhr komplett gesperrt.

Bei dem Vorfall waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, eine Streife der Bundespolizei, eine Streifenbesatzung vom Polizeirevier Schwäbisch Hall, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, das Kriseninterventionsteam und zwei Streifen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell