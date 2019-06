POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsgaststätte - Arbeitsunfall - Moped entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Mainhardt: Moped entwendet

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in der Sterngasse ein Mokick aus einer Hofeinfahrt entwendet. Das Fahrzeug der Marke Simson war mit dem Lenkradschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 1400 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Obersontheim: Einbruch in Vereinsgaststätte

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh versuchten bislang unbekannte Einbrecher zunächst über ein Fenster auf der Südseite eines Vereinsheims in der Straße Hagenbusch in das Gebäude einzudringen. Nachdem dies misslang brachen sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten die Diebe einen roten Kellnergeldbeutel mit etwa 30 Euro Bargeld. Des Weiteren wurde versucht einen Dartautomaten und einen Zigarettenautoamten aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137

Rot am See: Arbeitsunfall

Am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr ereignete sich im Weikersholz ein Arbeitsunfall, bei welchem ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Bei Wartungsarbeiten kam es zu einer Explosion einer Batterie, wodurch der Mann so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste.

