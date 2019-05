Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall zwischen bei Lkws

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall an der Zufahrt zur BAB 7

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 75-jähriger Lkw Fahrer die Landesstraße 1084 und wollte auf der Abbiegespur an der Anschlussstelle Oberkochen auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm auffahren. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen Sattelzug Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 75-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte aber nach der Behandlung vor Ort bleiben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Echtner, PvD

Telefon: 07151/950-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell