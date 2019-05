Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl

Aalen (ots)

Hüttlingen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte eine 27-jährige Ford-Lenkerin, als sie am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kocherstraße aus Unachtsamkeit auf den BMW eines 50-Jährigen auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Wegen eines in den Kreisverkehr der Max-Eyth-Straße einfahrenden Pkw-Lenkers musste eine im Kreisverkehr fahrende 59-jährige Hyundai-Lenkerin am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr abbremsen. Ein ihr nachfolgender 35-jährige Fahrzeuglenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf einige hundert Euro beziffert.

Waldstetten: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße beschädigte der 57-jährige Lenker eines VW Tiguan am Mittwochnachmittag beim Rückwärts Ausparken einen hinter ihm stehenden VW Passat, wodurch gegen 16 Uhr ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand.

Gschwend: Unfall beim Ausweichen

Beim Befahren der K 3247 musste am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr ein 23-jähriger Fahrzeuglenker zwischen Ottenried und Rübgarten einem Pkw ausweichen, der im Ausgang einer Linkskurve seine Fahrbahnseite nicht eingehalten hatte. Dabei fuhr er in die Leitplanken und wurde im Anschluss nach links in die Baumreihen bzw. den Straßengraben geschleudert. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Hinweise auf den gesuchten Pkw nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Göggingen: 3 Motorräder beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurden im Hofäckerweg an drei vor einem Wohnhaus geparkten Motorrädern die Zündschlösser beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl auf Friedhofsgelände

Zwischen Freitag und Montag wurden vom Gelände des Leonhardsfriedhofs in der Friedhofstraße zunächst vier Transportwägen für Erde und Pflanzen entwendet, wovon einer am heutigen Donnerstag wieder zurückgestellt wurde. Der Wert der drei fehlenden Wägen wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf deren Verbleib bzw. die Diebe bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Wenden

Auf der B29 ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, der entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Ein 21-Jähriger war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Mitsubishi in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Dabei verpasste er die Ausfahrt am Verteiler-Ost, weshalb er wenig später an einer Parkbucht wenden wollte. Bei dem Wendemanöver übersah er einen nachfolgenden VW, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die B29 war für etwa eine halbe Stunde blockiert, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 9.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

