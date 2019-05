POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mähroboter entwendet - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Alle fünf Radbolzen entwendet - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Aufgefahren

Am Donnerstag um 07:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Ford-Fahrerin die Landstraße 2218 von Kreßberg in Richtung Crailsheim. An der Bushaltestelle Westgartshausen bremste sie ihr Fahrzeug ab, um einem Omnibus einfahren zu lassen. Der nachfolgende 39-jährige Fiat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Alle fünf Radbolzen entwendet

An einem PKW VW Polo, welcher in der Crailsheimer Straße, auf der Gebäuderückseite zum Friedhofweg, abgestellt war, wurde im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen am rechten Vorderrad alle fünf Radbolzen entfernt und entwendet. Beim Anfahren löste sich das Rad und der PKW kam auf dem Bremsscheiben zum Stehen. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Rot am See, der nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt, erbittet Hinweise unter der Rufnummer 07955 / 454.

Vellberg: Sachbeschädigung in Jugendraum

Im Eingangsbereich des Jugendhauses der Stadt Vellberg wurden mehrere Scheiben mit einem Ball beschädigt. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einen Parkplatz im Hafenmarkt beschädigte am Donnerstag gegen 10:20 Uhr ein 26-jähriger Fiat-Fahrer einen dort geparkten VW Touran. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ilshofen: Mähroboter entwendet

Aus einem Garten in der Schmerachaue wurde zwischen Samstagabend und Mittwochabend ein blau-grau-oranger Mähroboter der Marke Gardena R40Li inklusive Ladestation im Wert von 550 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Mähroboters nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Gaildorf: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Mittwoch gegen 11:25 Uhr wurde an einer Gasübergabestation im Schlauchweg festgestellt, dass diese mit Farbschmierereien beschädigt wurde. Auf dem Gebäude wurden unter anderem ein Hakenkreuz sowie ausländerfeindliche Schriftzüge festgestellt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

