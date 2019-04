POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl einer Buche - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall auf Kundenparkplatz

Auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße kam es am Freitag um kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Eine 67-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Ausparken einen vorbeifahrenden Opel Astra einer 66-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim

In der Ladestraße in Sulzdorf wurde am Freitag zwischen 02:10 Uhr und 02:20 Uhr versucht in ein Vereinsheim einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst die Tür zu einem Kiosk aufzuhebeln. Nachdem dies misslang hebelte der Einbrecher eine Terrassentür zum Schankraum auf. Nachdem der Dieb den Schankraum betreten hatte, löste eine Alarmanlage aus, weswegen der Täter vermutlich den Einbruch abbrach und flüchtete. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Untermünkheim: Auffahrunfall

An einer Einmündung der Bundesstraße 19 in die Kreisstraße 2576 musste am Freitag um 06:45 Uhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 56-jähriger Skoda-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosengarten: Diebstahl einer Buche

Zwischen Samstag und Donnerstag fällte im Gewann Tiefe Klinge ein bislang Unbekannter eine Buche, sägte die Baumstücke in etwa 3-4 Meter lange Stücke und entwendete diese. Hinweise auf den Baumdieb nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

