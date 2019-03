Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: Reh springt vor Auto

Ein 45 Jahre alter VW-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 5:00 Uhr die L1070 von Unterdeufstetten in Fahrtrichtung Matzenbach. Als ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links überquerte, wurde es von dem Auto erfasst.. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Wildunfall

Ein 23-jähriger Audi-Lenker befuhr am Dienstag gegen 20:00 Uhr die L1060 aus Richtung Obersontheim kommend in Richtung Vellberg. Ein Reh querte die Straße und wurde von dem PKW erfasst. Das Reh verendete an der Unfallörtlichkeit. An dem Audi entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Mainhardt: Auffahrunfall

In der Heilbronner Straße fuhr am Dienstag gegen 17:15 Uhr eine 25 Jahre alte Ford-Lenkerin auf einen vor ihr zum Stehen gekommenen VW Golf eines 59-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro.

