POL-AA: Korb: Unfall mit verletztem Radfahrer

Korb (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 82 Jahre alter Fahrer eines Pedelec bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr den leicht abschüssigen Rossbergweg in Richtung Ortsmitte entlang und wollte an der Einmündung Neusatzweg nach rechts abbiegen. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrbahn des Neusatzweges und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 72-jährigen VW-Fahrerin. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Pedelec von etwa 200 Euro.

