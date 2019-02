Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: tote Kuh tritt Schlachter, Alkohol am Steuer, zerkratzte Fahrzeuge, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Mittwochvormittag verursachte, als er gegen 10.30 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Wertstoffhof in der Oesterleinstraße den Pkw Ford eines 72-Jährigen beschädigte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine schwere Verletzung im Gesicht zog sich ein 41-Jähriger am Donnerstagmorgen zu. Gegen 6.30 Uhr war in einem schlachtbetrieb ordnungsgemäß eine Kuh getötet und an einem Haken zur weiteren Verarbeitung aufgehängt worden. Durch einen Nervenimpuls schlug das tote Tier aus und traf den 41-Jährigen im Gesicht. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Angaben eines Sachkundigen zufolge, sind derartige Nervenimpulse nicht selten.

Aalen: Deutlich alkoholisiert

Zeugen verständigten am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein offenbar deutlich betrunkener Mann in der Gartenstraße aus einer Gaststätte kam, in seinen Pkw einstieg und davon fuhr. Anhand des Fahrzeugkennzeichens wurde die Anschrift des 56-Jährigen ermittelt und angefahren. Dort trafen die Beamten auf den sichtlich Betrunkenen, der fast 2 Promille aufwies. Der 56-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er überhaupt nicht im Besitz eines solchen ist.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen. Gegen 7.15 Uhr bog die junge Frau mit ihrem Pkw VW Polo von der Dalkinger Straße nach links in die Konrad-Adenauer-Straße ein. Hierbei verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches gegen eine Verkehrsinsel prallte. Am Fahrzeug der 24-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro.

Waldstetten: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Unbekannte verursachten zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr 14.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als sie zwei Kleinbusse zerkratzten, die in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt waren. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07174/42545.

