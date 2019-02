Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aus Zorn Spiegel abgetreten - Sachbeschädigungen auf dem Parkplatz des Diak - Kind auf Scooter angefahren - Unfälle

Aalen (ots)

Kreßberg: PKW fährt über Verkehrsinsel

Am Mittwoch um 18:25 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mitsubishi-Lenker die Landstraße 2218 von Crailsheim in Richtung Neustädtlein. Auf Höhe der Abzweigung zur L 1070 schätze der Fahrer den Straßenverlauf falsch ein und überfuhr beim Abbiegevorgang die vor Ort befindliche Verkehrsinsel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5300 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Crailsheim: Unfall beim Spurwechsel

Vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Karlstraße wechselte am Mittwoch um 17:40 Uhr ein 28-jähriger VW Passat-Fahrer, der in Richtung Schönebürgstraße unterwegs war. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr und übersah hierbei einen Audi A5 eines 25-Jährigen, welcher bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen auf dem Parkplatz des Diak

Am Mittwoch gegen 22:30 Uhr wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Vandalen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Diak in der Auwiesenstraße die Zufahrtsschranke beschädigt hat. Anschließend wurden auf dem Parkplatz an mindestens sieben geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt bzw. zumindest verdreht. Auf einem gegenüberliegenden Parkplatz wurden an mindestens drei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Ob an den Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist und wie hoch dieser ist, kann momentan noch nicht abgesehen werden. Bereits um kurz vor 22 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich rund um das Diak in der Diakoniestraße zwei Personen aufhielten, die dort randalierten. Am Eingang zum Parkhaus wurden mehrere Warntafeln und an den Fahrradständern mehrere Fahrräder umgeworfen. Eventuell handelte es sich hierbei um dieselben Personen, die auch die Fahrzeuge beschädigten. Beide Personen waren vermutlich alkoholisiert und etwa 170 - 180 Zentimeter groß. Eine Person trug eine Jogginghose mit roten Streifen. Laut einem Zeugen unterhielten sich die beiden Männer, von welchen einer kurze dunkle Haare und der andere eine Art Afro-look hatte, in einer ausländischen Sprache. Zeugenhinweise auf das Tatgeschehen oder die Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Bühlertann: Im Gegenverkehr gestreift

Am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die Landstraße 1072 von Kottspiel in Richtung Bühlertann. Etwa 500 Meter nach Ortsende Kottspiel, im Bereich einer dort langgezogenen Linkskurve, geriet das Fahrzeug teilweise auf die linke Fahrbahnseite und streifte hierbei einen entgegenkommenden Audi A3 einer 17-Jährigen. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel und am Audi der 17-Jährigen zusätzlich die Scheibe der Fahrertür zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die junge Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Vellberg: Aus Zorn Spiegel abgetreten

Am Mittwoch um 17:45 Uhr wollte ein 22-Jähriger in der Haller Straße einen Fußgängerüberweg überqueren. Als er diesen bereits betreten hatte, fuhr ein 26-jähriger PKW-Lenker mit unverminderter Geschwindigkeit über den Fußgängerüberweg in Richtung Schwäbisch Hall. Aus Zorn trat der Fußgänger dem vorbeifahrenden PKW den rechten Außenspiegel ab. Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Untermünkheim: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Mittwoch um 10:45 Uhr wollte eine 64-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug rückwärts von ihrem Grundstück auf den Brunnäckerweg ausfahren. Hierbei übersah sie einen PKW Peugeot, dessen 56-jährige Fahrerin auf der Wendeplatte zu diesem Zeitpunkt wenden wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Kind auf Scooter angefahren

Am Mittwoch um kurz nach 07:15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer in Schrittgeschwindigkeit an einen Zebrastreifen in der Einkornstraße, an der Einmündung zum Grundwiesenweg, heran. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr plötzlich ein 8-jähriger Junge auf einem Scooter hinter einer Hecke hervor und überquerte ohne anzuhalten den Zebrastreifen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung touchierte der PKW das Kind, so dass dieses stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Crailsheim: Fahrradfahrer prallt gegen Streifenwagen

Am Mittwoch um kurz vor 22:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Polizeibeamter mit einem Streifenwagen die Grabenstraße in Richtung Wilhelmstraße. Im Einmündungsbereich zur Wilhelmstraße fuhr plötzlich ein 26-jähriger Radfahrer auf dem dortigen Gehweg von rechts in die Kreuzung ein und prallte gegen den rechten vorderen Kotflügel des Streifenwagens. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell