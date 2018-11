POL-AA: Ostalbkreis: einige Unfallfluchten, Dieseldiebstahl, Einbruch, zerkratzter Pkw, Körperverletzungen und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Mehrere Unfallfluchten im Raum Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag einen geparkten BMW, der zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr in der Auchtstraße abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Auf der K 3325 streifte ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr den Außenspiegel eines Opel Corsa, dessen 43-jährige Fahrzeuglenkerin in Richtung Affalterried unterwegs war. Er fuhr ohne anzuhalten weiter und verursachte einen Schaden von ca. 200 Euro.

Auf dem Parkplatz der Bohlschule in der Friedrichstraße streifte ein 41-jähriger Hyundai-Lenker gegen 17.50 Uhr am Mittwoch beim Vorbeifahren einen geparkten Audi und flüchtete. Er konnte durch eine Zeugenaussage rasch ermittelt werden.

Einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 16.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines geparkten blauen VW Golf beschädigte, der auf einem Parkplatz am Pelikanweg bei der Wellandschule abgestellt war.

Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Pkw Toyota, der zwischen 7 Uhr und 17 Uhr am Fahrbahnrand der Steinbeisstraße auf Höhe des Berufsschulzentrums abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Hinweise zu den unbekannten Verursachern nimmt jeweils das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Im Einmündungsbereich B 29/B 290 kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro entstand. Beim Linksabbiegen auf die B 290 hatte eine 44-jährige Skoda-Lenkerin zu spät bemerkt, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr auf eine 50-jährige Audi-Lenkerin auf.

Rainau: Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines Lkw haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ca. 480 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz an der B 290 abgestellt

Bopfingen: Einbruch in Reiterstüble

Am Dienstag wurde gegen 18 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte im Bereich einer Reithalle am Sandberg in das dortige Reiterstüble eingebrochen sind. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde die Fahrertüre eines Toyota zerkratzt, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Stellplatz in der Goldrainstraße abgestellt war.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte am Dienstagmorgen eine 18-jährige Opel-Lenkerin, als sie ihr Fahrzeug im Einmündungsbereich Magdeburger Straße/Berliner Straße einparken wollte und dabei einen geparkten VW beschädigte.

Ellwangen: Drei Leichtverletzte

Eine 60-jährige befuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Opel die L1060 und wollte nach links in die L2220 Richtung Ellenberg abbiegen. Dabei übersah sie gegen 16.45 Uhr eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 26-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Sowohl die 26-Jährige als auch zwei 10 und 13 Jahre alte Kinder im Fahrzeug der Verursacherin wurden leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: zwei Körperverletzungen

Ein 23-Jähriger suchte am Dienstagnachmittag seine 29 Jahre alte Ex-Partnerin in der Hardtstraße auf. Im Zuge des Streits bedrohte und verletzte er die Frau. Ein 39-jähriger Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam und forderte ihn auf, aus dem Haus zu gehen. Der 23-Jährige schlug dem 39-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht, sodass er einen Nasenbeinbruch davontrug. Ehe er flüchtete bedrohte er ihn noch mit einem Messer. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

In der Vorderen Schmiedgasse erkannte ein 30-jähriger Golf-Fahrer zu spät, dass vor ihm eine 38-jährige BMW-Fahrerin bremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Durlangen: Unfall beim Überholversuch

Rund 3000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstagabend auf der K 3257 ereignete. Ein 37-Jähriger setzte gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes zum Überholen eines Vorausfahrenden an. Aufgrund einer entgegenkommenden 54 -jährigen Ford-Fahrerin musste er das Manöver abbrechen und versuchte wieder einzuscheren. Es kam dennoch zum Zusammenstoß mit der Entgegenkommenden, die noch versucht hatte, auszuweichen.

