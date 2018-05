POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Fellbach - Zwei PKW angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 17:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker durch die Bruckstraße in Richtung Bühlstraße. Zwischen der Kreuzung Hölderlinstraße und dem Kreisverkehr Waiblinger Straße kam der Unbekannte zu weit nach rechts und streifte mit seinem Außenspiegel zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, obwohl er einen Schaden von ca. 2.700 EUR angerichtet hatte. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrünen VW Golf 3 gehandelt haben. An diesem wurde der rechte Außenspiegel vollständig abgerissen. Personen die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach (0711/5772-0) in Verbindung zu setzen.

Winnenden - Auffahrunfall

Am Freitag gegen 15:25 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW in Winnenden in der Stöckenhofer Straße. Er musste verkehrsbedingt anhalten, was ein ihm nachfolgender 46-jähriger Autofahrer offenbar zu spät erkannt hatte. Es kam zum Auffahrunfall bei dem ein Schaden von etwa 9.000 EUR entstand.

