POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Crailsheim - Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 16 Uhr wollte ein 39-jähriger Autofahrer vom Betriebsgelände einer Firma in die Beethovenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Haller Straße fahrenden 23-jährigen Autofahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 9.000 EUR.

