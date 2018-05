POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind an Fußgängerüberweg von PKW erfasst, Zeugen gesucht - Einbruch in Garage - Diebstahl von Fahrrad und Festholz

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Diebstahl von Fahrrad und Festholz

Ein Unbekannter entwendeten zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 8 Uhr Am Welschen Brunnen in Crailsheim etwa1 Festmeter Holz und ein Herrenfahrrad. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07951/480-0 zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Garage

Ein Unbekannter brach zwischen Samstagabend und Mittwochabend in der Gaildorfer Straße in Crailsheim die Holztür einer Garage auf und entwendete aus dieser verschiedene Gartengeräte im Wert von etwa 1800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter 07951/480-0 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Kind auf Inlinern am Fußgängerüberweg von PKW erfasst - Zeugen gesucht

Bereits am Montag, 16.04.2018 gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Kirchstraße im Stadtteil Altenmünster. Ein 12-jähriges Mädchen, welches mit Inlinern unterwegs war, wartete zunächst an dem Fußgängerüberweg bis ein, in Richtung Ortsmitte fahrender PKW stoppte und überquerte anschließend die Straße. Nachdem das Mädchen den Fußgängerüberweg teilweise überquert hatte, fuhr der bislang unbekannte PKW-Lenker wieder an und erfasst das Mädchen mit der linken Fahrzeugfront, wodurch diese zu Fall kam. Der Fahrer hielt sein Fahrzeug an, stieg aus und schaute nach dem verletzten Kind. Nachdem das Mädchen anscheinend nur oberflächlich verletzt war, wurde die Polizei nicht verständigt und die Unfallbeteiligten entfernten sich vom Unfallort. Zu Hause klagte das Mädchen jedoch über zunehmende Schmerzen, woraufhin die Eltern das Kind in ein Krankenhaus verbrachten, wo es stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet nun den Unfallbeteiligten Autofahrer bzw. den Fahrer eines PKW, welcher den Unfall beobachtet und das Mädchen auf den Unfall angesprochen hat sowie weitere Zeugen des Unfalls sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

