POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Belohnung zu Bankraub ausgesetzt

Aalen (ots) - Fellbach: Auto beschädigt- Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Eisenbahnstraße auf den sillgelegten Gleisen geparkten VW Passat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Passat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch bei Unternehmen

Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 8:40 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle einer Firma in der Waiblinger Straße zu verschaffen. Die Täter schafften es zwar nicht in das Gebäude, verursachten bei ihrem Einbruchsversuch jedoch einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Fellbach bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Fellbach: Zaun beschädigt

In der Ringstraße wurde zwischen Samstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7:45 Uhr der Zaun eines Firmengeländes beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine näheren Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter 0711 5772-0 zu melden.

Schorndorf: Hase gestohlen

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße Am Mühlbach Zugang zu einem Gartengrundstück verschafft und hier einen schwarz-weißen Hasen aus einem Stall entwendet. Hinweise auf die Diebe sowie Verbleib des Hasens nimmt die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0 entgegen.

Winnenden: Unbekannter attackiert Mann mit Werbeschild

Ein bislang unbekannter Mann ging am Dienstagvormittag zwischen 8:00 Uhr und 8:45 Uhr auf einen 45-Jährigen in der Marktstraße los. Zunächst wollte der Unbekannte den 45-jährigen Mann mit einem hölzernen Werbeschild schlagen und holte mit diesem aus. Der Angegriffene forderte seinen Kontrahenten auf, dies zu unterlassen. Tatsächlich ließ der Angreifer von diesem Vorhaben ab und warf das Schild zu Boden. Gleichzeitig stieß er sein Opfer jedoch zu Boden, so dass sich dieses verletzte. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Klinikum Schloß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 zu melden.

Schwaikheim: Unfall in Folge eines medizinischen Notfalls

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet ein 80-jähriger Daimler-Fahrer am Dienstagmorgen um 9:15 Uhr an der Einfahrt zum Kreisverkehr Fritz-Müller-Allee/ Bismarkstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden VW einer 36-Jährigen. Die VW-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste, auch aufgrund des medizinischen Notfalls, in eine Klinik verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000 Euro.

Weinstadt: Zwei Einbruchsversuche in Jahnhalle

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag, dem 14.04.2018, 14:00 Uhr und Mittwoch, dem 02.05.2018, 7:30 Uhr in der Jahnstraße in die dortige Jahnhalle zu gelangen. Bereits vor zwei Wochen scheiterten Diebe an selbigem Versuch. Die unbekannten Diebe verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Winnenden: Belohnung nach Bankraub ausgesetzt

Wie berichtet (siehe beigefügte Ursprungsmeldung), wurde am 30. Januar die Filiale der Volksbank Stuttgart in der Marktstraße überfallen. Bislang gingen nur wenige Hinweise bei der Polizei ein. Die Kripo Waiblingen konnte trotz intensiver Ermittlungen den Räuber bislang noch nicht identifizieren. Dieser ist etwa 170 bis 175 cm groß und trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie blaue Jeans.

Seitens der Volksbank Stuttgart wurde nun eine Belohnung von 4000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten. Die Belohnung wird fällig nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung entscheidet die Volksbank Stuttgart eG unter Ausschluss des Rechtsweges.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Bilder des Tatverdächtigen können nach wie vor unter nachfolgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/fahndung/pp-aalen-winnenden-raub-auf-bankfiliale/

Ursprungsmeldung vom 30.01.2018, 16:16 Uhr

Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach Bankraub

Am Dienstagvormittag wurde eine Bankfiliale in der Marktstraße überfallen. Der Täter betrat kurz vor 8.40 Uhr die Filiale und begab sich zum Schalter. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er eine Angestellte und forderte Geld. Ihm wurden daraufhin mehrere tausend Euro ausgehändigt. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Polizei, zu der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, brachte bislang keine neuen Erkenntnisse.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Ca 170 bis 175 cm groß, normale Figur, dunkle Kapuzenjacke, blaue Jeans.

Von einer Überwachungskamera liegen der Polizei Bilder des Tatverdächtigen vor.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt diesen Mann?

- Wurde dieser Mann vor dem Überfall in Tatortnähe gesehen?

- Hatte er möglicherweise ein Fahrzeug oder Fahrrad dabei?

- Wurde der Räuber bei der Flucht von Passanten wahrgenommen?

- Wer kann sonstige Hinweise geben?

- Wurden in Tatortnähe abgelegte Kleidungsstücke gesehen?

