Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige

Demmin (ots)

Am 19.01.2023, gegen 09:45 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Hinweis über fünf störende Jugendliche in einem Supermarkt der Stavenhagener Straße in Demmin. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zwischen einer Mitarbeiterin des Marktes und den Jugendlichen und Heranwachsenden zu einer verbalen Auseinandersetzung. Infolgedessen verließen die Tatverdächtigen den Supermarkt. Nachdem ein weiterer Mitarbeiter der Gruppe folgte, um ein Hausverbot auszusprechen, wurde er u.a. durch die Jugendlichen mit zuvor im Markt entwendeten Gegenständen beworfen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Bei Eintreffen der Beamten des PHR Demmin befand sich die Gruppe bereits in einem anderen Supermarkt der Treptower Straße in Demmin. Nachdem sie auch in diesem Geschäft diverse Gegenstände entwendeten, konnten sie durch die Beamten gestellt werden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen, welche durch die Beamten unterbunden werden konnten.

Gegen die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getretenen 16- bis 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin u.a. wegen der Diebstahlshandlungen, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell