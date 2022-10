POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Anhänger

Malchin und Malchow (ots) - Am Morgen des heutigen 17.10.2022 wurden zwei Einbrüche in Firmen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bekannt, bei denen es die Tatverdächtigen auf Bargeld abgesehen hatten. Betroffen sind eine Gaststätte in Basedow bei Malchin und eine Fleischerei in Malchow. In der Nacht vom 15.10.2022 zum 17.10.2022 wurde in ein Restaurant in der Brauereistraße in 17139 Basedow eingebrochen. Bislang ...

mehr