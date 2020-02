Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Müllwagen

Neubrandenburg (ots)

Am 12.02.2020 gegen 10.55 Uhr ist es in der Rostocker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Müllwagens gekommen. Der 36-jährige deutsche Fahrer befuhr die Wohnanlage des Alten Schlachthofes in der Rostocker Straße und wollte mit dem Müllwagen das Gelände durch das Tor in Richtung Rostocker Straße verlassen. Als er die Grundstücksausfahrt passierte, löste sich auf Grund des starken Windes der linke eiserne Torflügel und schlug gegen das Fahrerhaus des fahrenden Müllwagens. Am Fahrerhaus, dem Torflügel und der Halterung des Torflügels ist ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

